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Путин не исключил, что Россия «заберет Сумы»

Около границ России создается зона безопасности от 10 до 12 километров, заявил Путин. По его словам, на это российские войска вынуждают действия Украины.

Источник: РИА "Новости"

Россия допускает, что российские военные «заберут» город Сумы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. РБК ведет трансляцию с заседания.

Так он ответил на вопрос модератора сессии, какая глубина у зоны безопасности, которую создает Россия в конфликте с Украиной.

«Где-то от 10 до 12 километров, где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр», — ответил Путин. «Ну, у нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил Путин.

По его словам, это связано с тем, что украинские войска «для нас угрозу создают» и «постоянно обстреливают приграничные территории». «Ну вот, пожалуйста. Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, ничем не обоснованных действий», — сказал президент России.

Россия не добивается капитуляции Украины, заявил ранее на форуме Путин. «Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он.

Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, заявлял ранее в мае Путин.

В мае в Сумской области началась эвакуация жителей.