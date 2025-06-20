Путин не исключил, что Россия «заберет Сумы»

По его словам, это связано с тем, что украинские войска «для нас угрозу создают» и «постоянно обстреливают приграничные территории». «Ну вот, пожалуйста. Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, ничем не обоснованных действий», — сказал президент России.