Путин не исключил, что Россия «заберет Сумы»

Россия допускает, что российские военные «заберут» город Сумы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. РБК ведет трансляцию с заседания.
Так он ответил на вопрос модератора сессии, какая глубина у зоны безопасности, которую создает Россия в конфликте с Украиной.
«Где-то от 10 до 12 километров, где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр», — ответил Путин. «Ну, у нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», — добавил Путин.
По его словам, это связано с тем, что украинские войска «для нас угрозу создают» и «постоянно обстреливают приграничные территории». «Ну вот, пожалуйста. Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, ничем не обоснованных действий», — сказал президент России.
Россия не добивается капитуляции Украины, заявил ранее на форуме Путин. «Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал он.
Буферная зона безопасности вдоль границы с Украиной создается для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей, заявлял ранее в мае Путин.
В мае в Сумской области началась эвакуация жителей.