Мединский: Россия готова передать Киеву ещё около 3 тысяч тел военных

Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.
«Ещё около 3 тыс. готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять», — заявил Мединский.
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договорённостей.
Минобороны России показало кадры с возвращёнными по обмену российскими бойцами.
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