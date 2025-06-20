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Мединский: Россия готова передать Украине около 3 тыс. тел военнослужащих

Еще около 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ готовы к отправке украинской стороне, если та согласится их принять. Об этом заявил RT помощник президента России Владимир Мединский.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Россия также разберется с информацией о том, что вместе с телами солдат ВСУ Украине было якобы передано тело военнослужащего РФ. Мединский назвал сообщения об этом пропагандистскими.

Обмен телами военнослужащих входил в перечень договоренностей, достигнутых Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны согласовали обмен по формуле «6000 на 6000». Как заявил президент Владимир Путин, Россия передала Украине 6 тыс. тел, а получила 57.

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