Трамп заявил о небольшом прогрессе на переговорах России и Украины

Россия и Украина достигли определенного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, добавив, что считает этот прогресс небольшим.
«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сказал американский лидер в пятницу 20 июня во время пресс-подхода перед тем, как вылететь в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.
Напомним, в четверг 19 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующей неделе планируется согласовать дату третьего раунда прямых переговоров с украинской стороной.
В то же время президент России Владимир Путин предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться.
Накануне Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле.
Также президент напомнил, что Россия и Украина исторически составляют один народ.
Ранее губернатор Херсонщины Владимир Сальдо назвал освобождение правобережной части Херсонской области одним из условий долгосрочного мира с Украиной.