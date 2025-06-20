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Трамп заявил о небольшом прогрессе на переговорах России и Украины

Трамп оценил прогресс в российско-украинских переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Украина достигли определенного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, добавив, что считает этот прогресс небольшим.

«Россия и Украина добиваются небольшого прогресса», — сказал американский лидер в пятницу 20 июня во время пресс-подхода перед тем, как вылететь в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Напомним, в четверг 19 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что следующей неделе планируется согласовать дату третьего раунда прямых переговоров с украинской стороной.

В то же время президент России Владимир Путин предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться.

Накануне Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ заявил, что Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании реалий на земле.

Также президент напомнил, что Россия и Украина исторически составляют один народ.

Ранее губернатор Херсонщины Владимир Сальдо назвал освобождение правобережной части Херсонской области одним из условий долгосрочного мира с Украиной.

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