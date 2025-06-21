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В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области уничтожила несколько БПЛА, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и в одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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