Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками: Вот в чем смысл рокировки

Зеленский обнародовал указ о назначении нового командующего сухопутными войсками ВСУ. Речь идет о Геннадии Шаповалове, который с апреля 2024 года стоял во главе войск оперативного командования украинской группы войск «Юг».
Британские аналитики пришли к выводу, что таким образом Зеленский предполагает ускорить мобилизацию.
«Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — пишет издание Financial Times.
В публикации указано, что предыдущие попытки Киева реформировать процесс мобилизации продвигаются недостаточно быстро.
Накануне Зеленский заявил, что Украина может мобилизовать по 27 тысяч человек в месяц.
При этом он снова заговорил о мобилизации 18-летних в ВСУ.
Ранее Зеленский жаловался, что мобилизации лиц старше 25 лет для ВСУ недостаточно.