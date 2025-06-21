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Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками: Вот в чем смысл рокировки

Зеленский провел кадровые перестановки для ускорения мобилизации.

Источник: Комсомольская правда

Зеленский обнародовал указ о назначении нового командующего сухопутными войсками ВСУ. Речь идет о Геннадии Шаповалове, который с апреля 2024 года стоял во главе войск оперативного командования украинской группы войск «Юг».

Британские аналитики пришли к выводу, что таким образом Зеленский предполагает ускорить мобилизацию.

«Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками. При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — пишет издание Financial Times.

В публикации указано, что предыдущие попытки Киева реформировать процесс мобилизации продвигаются недостаточно быстро.

Накануне Зеленский заявил, что Украина может мобилизовать по 27 тысяч человек в месяц.

При этом он снова заговорил о мобилизации 18-летних в ВСУ.

Ранее Зеленский жаловался, что мобилизации лиц старше 25 лет для ВСУ недостаточно.