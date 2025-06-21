«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.
На южно-донецком направлении расчеты ударных БПЛА группировки войск «Восток», проводя детальную разведку местности, определили координаты наземной радиолокационной станции и нанесли удар. Личный состав ВСУ пытался укрыться в лесополосе, но был уничтожен сбросами с беспилотника.
Кроме того, операторы ударных БПЛА «Молния» группировки сорвали ротацию противника в районе села Запорожье в ДНР. Разведкой был зафиксирован въезд автомобиля противника в лесополосу. По цели нанесен удар «Молнией», машина уничтожена.
На том же направлении инженерно-саперные подразделения группировки провели разминирование подходов к укрепленным позициям ВСУ.
По словам бойца с позывным Баня, стандартные армейские мины не представляют значительной сложности для саперов, однако ВСУ все чаще применяют самодельные взрывные устройства. Часто саперы уничтожают опасные находки не накладным зарядом, а сбросом с дрона.