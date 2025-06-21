Трамп проехался по призывающим к поддержке Киева: «Следите за языком»

«Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может доставить им много неприятностей», — заявил американский лидер журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит Грэма* на Украину.