Президент США Дональд Трамп высказался о визите сенатора-республиканца Линдси Грэма* на Украину и его поддержке Киева. Он рекомендовал проявлять осторожность в высказываниях, так как они могут привести к негативным последствиям.
Грэм*, вместе с сенатором-демократом Ричардом Блументалом, разработали законопроект для ужесточения санкций против России и посетили Киев в мае. Их поездка подверглась критике в интернете из-за высокой стоимости и призывов к Украине продолжить военные действия с Российской Федерацией.
Трамп заметил, что важно быть внимательными к тому, что говорят люди, так как неосторожные высказывания могут создать много неприятностей.
«Людям нужно быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им нужно быть очень аккуратными с высказываниями, потому что их язык может доставить им много неприятностей», — заявил американский лидер журналистам в ответ на вопрос о его реакции на визит Грэма* на Украину.
Законопроект Грэма* предлагает ввести 500% пошлины на товары, которые США импортируют из стран, покупающих у России нефть и газ. Этот законопроект был представлен в начале апреля во время активных переговоров между Россией и США по поводу прекращения конфликта на Украине.
Напомним, что в Москве уже не раз заявляли, что никакие западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал. Он отметил, что РФ давно приспособилась к санкциям и умеет сводить к минимуму их негативные последствия.
Ранее National Interest отмечал, что законопроект Грэма* о новых санкциях против России может спровоцировать беспрецедентный экономический кризис в самих Соединенных Штатах. Особую опасность представляет механизм автоматического увеличения пошлин.
Кроме того, законопроект сенатора-республиканца о новых жестких санкциях против России столкнулся с неожиданным препятствием в Сенате США. Несмотря на рекордную двухпартийную поддержку (более 80 соавторов), сенаторы не готовы продвигать инициативу без одобрения президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.