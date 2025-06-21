Владимир Путин ответил на вопрос, куда смогут дойти ВС РФ на Украине

Каждый день появляется информация о новых подвигах наших военных на Украине. Мы собрали все эти истории, чтобы рассказать их вам. Ведь это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. Это истории о тех, кто не сдаётся и не падает духом. Герои «Операции Z»: спецпроект «Комсомольской правды» о подвигах российских военных на Украине.