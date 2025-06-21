Владимир Путин ответил на вопрос, куда смогут дойти ВС РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил на вопрос, куда российские войска смогут дойти на Украине.
Путин в пятницу выступил на пленарной сессии ПМЭФ-2025. Ее модератором стал гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич.
«Господин президент, я не могу подвергать сомнению то, что вы сейчас сказали, — будем считать, что это базовое положение, отражающее реальное положение дел, — но ваша армия идет дальше, она идет за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?» — спросил Путина Котеич.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — ответил Путин.
Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов, находясь в зоне специальной военной операции, заявил, что российской армии удалось сорвать фактически всю кампанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 2025 год. Также Белоусов обратил внимание, что лучшие подразделения украинской армии уже давно перемолоты. Главе Минобороны показали вооружение стран Североатлантического альянса, которое ВСУ применяют в ходе боевых действий. Среди вооружения продемонстрировали беспилотники и средства связи.
Президент России неоднократно отмечал, что бойцы специальной военной операции являются настоящими героями. Также президент призвал делать все необходимое для того, чтобы они могли работать и обеспечивать свои семьи.
Как сообщал KP.RU ранее, Путин не сдержал эмоции из-за рассказа матери о героически погибшем сыне. Мать бойца, Ольга Жмыхова, сообщила главе государства, что сын служил в составе дивизии в отдельном отряде спецназа. Вместе с товарищами он выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь не себя, чтобы обозначить точку противника.
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