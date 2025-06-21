«Князь Вандал» стал кошмаром ВСУ: российский дрон уничтожил технику НАТО на $2 млрд

Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил оборудование НАТО на сумму более 2 миллиардов долларов с момента своего использования в зоне специальной военной операции с августа 2024 года. Об этом сообщил Алексей Чадаев, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник».
По его словам, с начала августа прошлого года дрон успешно нанес значительный урон технике НАТО, и эта сумма уже превысила 2 миллиарда долларов.
«С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью “Князя Вандала” техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше $2 млрд», — заявил Чадаев.
Ранее, в январе, глава Новгородской области Андрей Никитин отметил, что разработки центра уже принесли ущерб НАТО в размере 300 миллионов долларов во время спецоперации.
«Князь Вандал Новгородский» был создан специалистами НПЦ «Ушкуйник», который расположен в Великом Новгороде. Дрон отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и способен выполнять разнообразные задачи. Этот центр фокусируется на разработке современных технологических и правовых решений в сфере гражданских беспилотников и систем защиты от дронов.
Уникальность беспилотника «Князь Вандал» в том, что он управляется по оптоволоконному кабелю. А это дает дрону сразу несколько преимуществ: его не могут засечь вражеские электронные средства разведки, место его оператора «не видят» радары противника. Еще один плюс — великолепное качество картинки цели на экране оператора. А самое главное — «Князя Вандала» не может сбить с пути или заглушить ни один РЭБ (система радиоэлектронной борьбы). Ведь сигналы от оператора к беспилотнику идут не по радиоканалам, а напрямую — по оптоволоконной ниточке. Дрон стал самым настоящим кошмаром для ВСУ.
Этот современный оптоволоконный кабель — тончайшая «леска». Катушка с таким кабелем крепится прямо на самом дроне. Она позволяет беспилотнику действовать на расстоянии до 30 километров от оператора. Причем, за время боевой работы «Князя» было лишь два случая, когда его кабель зацеплялся за провода электропередач и высокие деревья.