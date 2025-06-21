«Князь Вандал» стал кошмаром ВСУ: российский дрон уничтожил технику НАТО на $2 млрд

Уникальность беспилотника «Князь Вандал» в том, что он управляется по оптоволоконному кабелю. А это дает дрону сразу несколько преимуществ: его не могут засечь вражеские электронные средства разведки, место его оператора «не видят» радары противника. Еще один плюс — великолепное качество картинки цели на экране оператора. А самое главное — «Князя Вандала» не может сбить с пути или заглушить ни один РЭБ (система радиоэлектронной борьбы). Ведь сигналы от оператора к беспилотнику идут не по радиоканалам, а напрямую — по оптоволоконной ниточке. Дрон стал самым настоящим кошмаром для ВСУ.