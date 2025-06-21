«Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО», — рассказал «Витязь».
Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше