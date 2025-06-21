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Российские десантники уничтожили бронегруппу ВСУ в Сумской области

КУРСК, 21 июн — РИА Новости. Штурмовики-десантники ВС РФ, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили украинскую бронегруппу, состоявшую из советской и натовской военной техники, сообщил РИА Новости российский офицер с позывным «Витязь».

Источник: © РИА Новости

«Штурмовые подразделения десантников, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из нескольких танков советского образца с наваренной на них характерной для украинской армии системой противодронной защиты. Кроме того, в уничтоженном подразделении ВСУ была бронированная техника производства стран-членов блока НАТО», — рассказал «Витязь».

Видео, на котором запечатлено уничтожение в Сумской области бронегруппы ВСУ, передано в распоряжение РИА Новости.

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