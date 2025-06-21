На Украине услышат слова Путина о возможности забрать Сумы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что на Украине услышат сообщение президента России Владимира Путина о том, что РФ не исключает возможности «забрать» город Сумы.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) российский лидер заявил, что у России нет задачи забрать город Сумы, однако такая возможность не исключена.
«Услышат», — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Напомним, Путин сообщил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, такая вынужденная мера, вызванная действиями противников, которые ранее проникли в Курскую область и совершили там преступления. Он уточнил, что взятие города Сумы не является целью, однако полностью исключать такой вариант не стал. Причиной таких мер российский лидер назвал угрозы, исходящие извне.