На Украине услышат слова Путина о возможности забрать Сумы

Напомним, Путин сообщил, что зона безопасности в Сумской области имеет глубину 10−12 километров. По его словам, такая вынужденная мера, вызванная действиями противников, которые ранее проникли в Курскую область и совершили там преступления. Он уточнил, что взятие города Сумы не является целью, однако полностью исключать такой вариант не стал. Причиной таких мер российский лидер назвал угрозы, исходящие извне.