Дед главкома ВСУ Александра Сырского, Прокопий Сырский, принимал участие в боях Красной армии в 1942 году, во время Демянской операции. Это сражение стало первым крупным окружением немецких войск в Великой Отечественной войне, подобным окружению под Сталинградом, как выяснили журналисты РИА Новости, изучив наградные документы.
Прокопий Сырский воевал с 1941 года и получил медаль «За Отвагу» 28 декабря 1942 года. В наградном листе упоминалось, что в период с 23 по 25 декабря 1942 года Сырский, находясь в составе 947-го артиллерийского полка 384-й стрелковой дивизии, обнаружил огневые точки противника, которые мешали продвижению советских войск. Он своевременно сообщил о своих находках командованию, благодаря чему удалось уничтожить эти позиции и обеспечить дальнейшее движение пехоты.
Бои за Демянск, который расположен в Новгородской области, проходили с января 1942 года до февраля 1943 года между 16-й армией вермахта и советскими войсками Северо-Западного фронта. В ходе Демянской операции шесть немецких дивизий, численностью около 100 тысяч солдат, попали в окружение, ставшее известным как «Демянский котел».
Сражения в этом районе были крайне суровыми, немцы потеряли до 80% своего личного состава и техники. Несмотря на это, они смогли организовать оборону и наладить снабжение оставшихся сил. Это создало ложное ощущение у немецкого командования, что такую же поддержку можно обеспечить после окружения их войск в Сталинграде. Опыты под Демянском повлияли на решение не проводить прорыв 6-й армии под командованием фельдмаршала Паулюса.
Позже Прокопий Сырский также был награжден медалью «За победу над Германией» в 1945 году и орденом Красной Звезды в июле того же года.
Ранее стало известно, что родственники главкома ВСУ каждый год участвуют в акции «Бессмертный полк». Его дед погиб в Великой Отечественной войне. Родители главкома ВСУ живут в России. Отец Сырского — бывший военный. Мать поёт в хоре, занимается дачей. Судя по ее странице в соцсетях, она поддерживает Россию.