Дед главкома ВСУ воевал в рядах Красной армии: Прокопий Сырский сражался с нацистами в «котле» под Демянском и получил награду

Сражения в этом районе были крайне суровыми, немцы потеряли до 80% своего личного состава и техники. Несмотря на это, они смогли организовать оборону и наладить снабжение оставшихся сил. Это создало ложное ощущение у немецкого командования, что такую же поддержку можно обеспечить после окружения их войск в Сталинграде. Опыты под Демянском повлияли на решение не проводить прорыв 6-й армии под командованием фельдмаршала Паулюса.