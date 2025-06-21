В Госдепе сделали резкое заявление о конфликте на Украине: что будет делать Трамп

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером подтвердил, что российская и украинская переговорные группы готовы проводить новые встречи после 22 июня. При этом глава государства предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что глава Белого дома внимательно выслушал эту информацию и выразил сильное желание способствовать завершению конфликта.