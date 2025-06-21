В Госдепе сделали резкое заявление о конфликте на Украине: что будет делать Трамп

Решения о дальнейших действиях Вашингтона в отношении российско-украинского конфликта может принимать только президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделала в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Только президент может принимать решение о том, как действовать дальше. Только он знает … как мы можем повлиять на ситуацию», — сказала представитель Госдепа.
Брюс сообщила, что США внимательно следят за развитием переговорного процесса между Москвой и Киевом. Брюс отметила, что прекращение каких-либо боевых действий возможно только в результате взаимных договоренностей сторон.
«Любой переговорный процесс проходит очень сложно, и не все детали становятся достоянием общественности», — уточнила она.
При этом Брюс подтвердила продолжающееся участие Вашингтона в мирных усилиях. Тем не менее обратила внимание, что окончательные решения по данному вопросу будет принимать лично глава государства.
Напомним, что второй раунд встречи российской и украинской делегаций состоялся в стамбульском дворце Чираган 2 июня 2025 года. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дата проведения третьего раунда переговоров между делегациями будет определена совместно, а согласовать ее планируют уже на следующей неделе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства по итогам второго раунда переговоров с Киевом.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером подтвердил, что российская и украинская переговорные группы готовы проводить новые встречи после 22 июня. При этом глава государства предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что глава Белого дома внимательно выслушал эту информацию и выразил сильное желание способствовать завершению конфликта.
Позже Трамп сам отметил, что Россия и Украина достигли определенного прогресса в переговорах по урегулированию конфликта, однако назвал этот прогресс небольшим.