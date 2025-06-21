Мединский сравнил фейки Киева с пропагандой Геббельса: Помощник президента припечатал авторов вбросов про обмен телами

«На самом деле украинской же стороной заявлено, что это военнослужащий не из числа этих 6 тыс., а из числа еще февральского обмена. То есть они получили его в феврале, идентифицировали, вероятно, по ДНК, каким-то образом нашли его военный билет, и вот теперь февральское тело возвращают нам сейчас», — отметил Мединский.