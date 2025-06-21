Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что украинские СМИ распространяют ложные сведения об обмене тел погибших военных, сравнив их с пропагандой Йозефа Геббельса. Об этом он упомянул в беседе с журналистами, а видео с его выступлением появилось в Telegram-канале RT.
Он напомнил о том, как нацисты использовали пропаганду, подкапывая тела польских солдат и подменяя документы, утверждая при этом, что их расстреляли сотрудники НКВД. Мединский отметил, что украинская сторона в европейских СМИ утверждает, что среди 6 тысяч обмененных тел много российских военных, которые якобы были переодеты в украинскую форму, чтобы создать нужное общественное мнение в Украине.
«Украинская сторона по всем европейским медиа раскручивает историю, что якобы среди 6 тыс. [обмененных тел погибших военных] очень много российских солдат, вероятно, сознательно переодетых в украинскую форму, чтобы таким образом раскачивать общественное мнение Украины, порождать представления, хотя что тут порождать и так все ясно в отношение пропорций потерь», — сказал он.
Как доказательства, Украина представила только одно тело русского военнослужащего с «удивительно сохранившимся» советским военным билетом, которое было возвращено в рамках недавнего обмена. Однако, по словам Мединского, украинская сторона сама заявила, что этот военнослужащий не относится к числу 6 тысяч, а был получен в результате обмена еще в феврале.
«На самом деле украинской же стороной заявлено, что это военнослужащий не из числа этих 6 тыс., а из числа еще февральского обмена. То есть они получили его в феврале, идентифицировали, вероятно, по ДНК, каким-то образом нашли его военный билет, и вот теперь февральское тело возвращают нам сейчас», — отметил Мединский.
Ранее интерес россиян к теме Северной войны со Швецией после заявления главы российской делегации Владимира Мединского о переговорах с Украиной в Стамбуле резко возрос. По информации Google Trends, число поисковых запросов по этой исторической теме увеличилось на 300% всего за 21 час. «Комсомольская правда» рассказывала, как события, такие как Северная война, подчеркивают значимость возвращения исторических территорий и о том, как Европе было выгодно срывать переговоры c Россией.