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В Республике Татарстан ночью объявляли беспилотную опасность

В Татарстане в ночное время был введён режим «Беспилотная опасность».

Источник: Аргументы и факты

В 8:12 режим был отменён. Информация об этом была опубликована в официальном приложении МЧС России.

В связи с введением режима «Беспилотная опасность» в Казани также был объявлен план «Ковер», и аэропорт был временно закрыт. В 6:15 утра режим угрозы беспилотных летательных аппаратов для аэропорта был отменён. По информации Росавиации, за время действия ограничений два воздушных судна были направлены на запасные аэродромы.

В аэропорту Нижнекамска план «Ковер» был введён в 5:13 утра, но Росавиация не сообщала о закрытии воздушной гавани. В 7:21 режим угрозы атаки БПЛА для аэропорта Нижнекамска был снят.

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