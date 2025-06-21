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Российские военные нанесли удар по военному аэродрому и объекту ТЭК Украины

Армия (ВС) России нанесла удар по украинскому военному аэродрому и объекту Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК), который обеспечивал горючим группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Об этом 21 июня сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе», — уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению ведомства, цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В этот же день расчеты гаубиц «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Северск в зоне проведения спецоперации. Уточнялось, что для разведки и корректировки огня артиллеристы использовали разведывательные дроны.

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