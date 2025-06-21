Российские военные нанесли удар по военному аэродрому и объекту ТЭК Украины

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по инфраструктуре военного аэродрома и объекту топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим группировки ВСУ на Донбассе», — уточнили в ведомстве.
Согласно сообщению ведомства, цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.
В этот же день расчеты гаубиц «Мста-Б» Южной группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Северск в зоне проведения спецоперации. Уточнялось, что для разведки и корректировки огня артиллеристы использовали разведывательные дроны.