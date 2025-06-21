ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.