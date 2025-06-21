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ВСУ потеряли более 180 боевиков в зоне действий группировки «Юг» за сутки

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Группировка «Юга» улучшила тактическое положение, ВСУ за сутки потеряли более 180 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли свыше 180-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Васюковка, Федоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.