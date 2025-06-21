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ВС России «Геранями» уничтожили пункты дислокации бригады ВСУ «Лють»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска ударами БПЛА «Герань» уничтожили несколько пунктов временной дислокации подразделений соединений ВСУ, в том числе штурмовой бригады «Лють», сообщило Минобороны РФ.

«Расчеты БПЛА “Герань” уничтожили пункт временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады “Лють” в районе Степановки в ДНР», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ведомство также показало кадры уничтожения с применением БПЛА-камикадзе «Герань» пунктов дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» в районе населенного пункта Степановка и нескольких пунктов дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык и Яблоновка.

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