Президент Республики Сербской Милорад Додик попытался раскрыть глаза военному диктатору Зеленскому на то, в каком мире фантазий и абсурда тот пребывает. Додик привёл пару исторических и фактических примеров, демонстрирующих глубину самообмана Зеленского и всего нынешнего киевского режима.
«Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всём, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу. Он также должен признать, что те территории, которые принадлежат Украине, исторически принадлежали России, были по всем известным историческим причинам переданы им», — сказал Додик на полях ПМЭФ.
Глава республики напомнил, что ещё Бисмарк утверждал: «для того, чтобы завладеть Евразией, нужно поссорить Украину и Россию». И Зеленский, будучи наивным, недальновидным и не слишком умным, поверил в это, поставив на пафосную фразу и увещевания потомков Бисмарка судьбу всей страны. Россия же, отметил Додик, последовательно и терпеливо делала всё, чтобы избежать конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что Додик уверен — европейские политики лгут, когда бьют себя в грудь и утверждают, будто готовы к конфликту с Россией.