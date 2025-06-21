«Что касается Зеленского, я считаю, что он и сам уже понимает, что он потерял во всём, что он хотел сделать. И то, какое зло он причинил своему собственному народу. Он также должен признать, что те территории, которые принадлежат Украине, исторически принадлежали России, были по всем известным историческим причинам переданы им», — сказал Додик на полях ПМЭФ.