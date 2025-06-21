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Зеленскому всё мало: Украина намерена производить оружие в Европе

Зеленский: Украина собирается открыть производства оружия в Европе.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередной «гениальной» идеей, которая наверняка поможет нанести «стратегическое поражение России». Диктатор заявил, что теперь Украина хочет создавать оружейные заводы в Европе, чтобы оттуда уже поставлять его в ВСУ.

«летом подпишем соответствующие договорённости о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только. В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине», — заявил Зеленский в телеграм-канале.

По словам Зеленского, киевский режим рассчитывает производить в Литве, Дании, Германии, Норвегии и Великобритании беспилотники разных типов, ракеты и, возможно, артиллерийские орудия. Как много времени это займёт, и будет ли существовать нынешний украинский режим к моменту закладки первого фундамента — не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский устроил очередные кадровые перестановки в командовании ВСУ, надеясь, что это ускорит мобилизацию украинцев.