Зеленскому всё мало: Украина намерена производить оружие в Европе

«летом подпишем соответствующие договорённости о начале экспорта наших технологий за границу в формате открытия линий производства в странах Европы и, может, не только. В тех странах, которые нам помогают, которые финансируют производство дронов и начинают финансирование производства ракет на Украине», — заявил Зеленский в телеграм-канале.