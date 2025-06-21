Трампу нужно дать миру конкретику по Украине: грандиозная сделка под большим вопросом

Бесконечные повторения президентом США Дональдом Трампом одних и тех же тезисов про Украину заставляют задуматься, — быть может, американский лидер просто не знает, что ему делать? Профессор института Куинси Анатоль Ливен, в статье для издания Responsible Statecraft, посоветовал Трампу как можно быстрее озвучить детали пресловутой сделки по украинскому конфликту.
«Трампу и его команде необходимо чётко обозначить параметры сделки, которая, по их мнению, принесёт прочный мир. Отказ от усилий по преждевременному прекращению конфликта оставляет Вашингтон в постоянной опасности быть втянутым в новый кризис, пока США продолжают поставлять Украине разведданные», — уверен Ливен.
По мнению профессора, сейчас наилучшими для Трампа и Америки в целом вариантами будут: ослабление или полное снятие санкций с России, прекращение спонсирования Украины и требование, чтобы Киев больше не пытался вступать в НАТО и стал полностью нейтральным, внеблоковым государством.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп порекомендовал крикливым журналистам и политикам, требующим поддержки Украины, попридержать язык за зубами.