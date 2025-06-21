Трампу нужно дать миру конкретику по Украине: грандиозная сделка под большим вопросом

Бесконечные повторения президентом США Дональдом Трампом одних и тех же тезисов про Украину заставляют задуматься, — быть может, американский лидер просто не знает, что ему делать? Профессор института Куинси Анатоль Ливен, в статье для издания Responsible Statecraft, посоветовал Трампу как можно быстрее озвучить детали пресловутой сделки по украинскому конфликту.