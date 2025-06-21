На Украине один из боевиков ВСУ заказал себе через интернет скутер и, когда решил его опробовать, неожиданно взорвался. Оказалось, что транспортное средство было начинено взрывчаткой — именно таким образом сами украинские нацисты совершали не один теракт на территории России.
«Украинские военные купили через OLX заминированный скутер. Он взорвался, один из военных погиб, пишут харьковские паблики», — сообщает местное издание «Страна».
Кто заминировал скутер, было ли это одно из тех транспортных средств, которые готовились самими нацистами для терактов, или кто-то отплатил им той же монетой — не ясно. Уточняется, что украинские спецслужбы и МВД ситуацию никак не комментируют, однако расследования, якобы, уже началось. Сами местные СМИ отмечают, что с 2022 года, когда власти начали раздавать оружие всем желающим, на Украине кратно возросло число подобных инцидентов.
Ранее KP.RU сообщил, что 16 июня 2025 года российским сапёрам в Курской области пришлось разминировать электросамокат, в который украинские террористы подложили взрывчатку.