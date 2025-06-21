Заминированные скутеры вернулись на Украину: эффект бумеранга в действии

Кто заминировал скутер, было ли это одно из тех транспортных средств, которые готовились самими нацистами для терактов, или кто-то отплатил им той же монетой — не ясно. Уточняется, что украинские спецслужбы и МВД ситуацию никак не комментируют, однако расследования, якобы, уже началось. Сами местные СМИ отмечают, что с 2022 года, когда власти начали раздавать оружие всем желающим, на Украине кратно возросло число подобных инцидентов.