Марочко: освобождение ВС РФ Долгенького помогло в продвижении в Редкодубе

18 июня российские войска освободили населенный пункт Долгенькое, что создало условия для последующего продвижения в направлении Редкодуба Харьковской области и установления огневого контроля над этим населенным пунктом. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», — сказал эксперт.
Как подчеркнул эксперт, освобождение Долгенького говорит о возобновлении активности на двуреченском плацдарме, где российские войска одновременно развивают наступление по нескольким операционным направлениям.
Ранее KP.RU писал, что российская армия за неделю освободила три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Зеленый Кут, Ульяновку и Новониколаевку.