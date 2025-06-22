Марочко: освобождение ВС РФ Долгенького помогло в продвижении в Редкодубе

18 июня российские войска освободили населенный пункт Долгенькое, что создало условия для последующего продвижения в направлении Редкодуба Харьковской области и установления огневого контроля над этим населенным пунктом. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.