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Марочко: освобождение ВС РФ Долгенького помогло в продвижении в Редкодубе

Российские силы с освобождением Долгенького начали продвигаться к Редкодубу.

Источник: Комсомольская правда

18 июня российские войска освободили населенный пункт Долгенькое, что создало условия для последующего продвижения в направлении Редкодуба Харьковской области и установления огневого контроля над этим населенным пунктом. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Идет продвижение по направлению населенного пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», — сказал эксперт.

Как подчеркнул эксперт, освобождение Долгенького говорит о возобновлении активности на двуреченском плацдарме, где российские войска одновременно развивают наступление по нескольким операционным направлениям.

Ранее KP.RU писал, что российская армия за неделю освободила три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Зеленый Кут, Ульяновку и Новониколаевку.