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Расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил украинские БПЛА на южнодонецком направлении

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М» Восточной группировки ВС РФ уничтожил разведывательные дроны ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Стрела-10М” группировки войск “Восток” обнаружил и поразил разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на южнодонецком направлении. В зону поражения комплекса одновременно вошли несколько целей — беспилотники типа Fury, Leleka-100 и Valkyrja. В результате точных ракетных ударов все БПЛА были уничтожены», — говорится в сообщении.

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