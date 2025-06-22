Расчет ЗРК «Стрела-10М» уничтожил украинские БПЛА на южнодонецком направлении

«Расчет зенитного ракетного комплекса “Стрела-10М” группировки войск “Восток” обнаружил и поразил разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на южнодонецком направлении. В зону поражения комплекса одновременно вошли несколько целей — беспилотники типа Fury, Leleka-100 и Valkyrja. В результате точных ракетных ударов все БПЛА были уничтожены», — говорится в сообщении.
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