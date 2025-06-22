Мотострелки «Днепра» «Гиацинтом-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«Артиллеристы 80-й мотострелковой бригады (арктической) из состава группировки войск “Днепр” успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника на каховском направлении в Херсонской области. Ежедневно артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая опорные пункты, пункты временной дислокации, расчеты БПЛА противника, живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе воздушной разведки местности в глубине территории, занятой ВСУ, нашим расчетом беспилотной авиации “Орлан-10” был обнаружен расчет БПЛА “Лелека-100”, проводивший разведку переднего края обороны наших подразделений, а затем укрывшийся в заброшенном ангаре. Расчет 152-мм орудия “Гиацинт-Б” оперативно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, и первым выстрелом был уничтожен находящийся в укрытии транспорт, несколько минут на корректировку, вторым выстрелом было уничтожено здание, где укрывались операторы беспилотника ВСУ, откуда выйти живыми им не удалось», — следует из сообщения.