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Мотострелки «Днепра» «Гиацинтом-Б» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Расчет орудия «Гиацинт-Б» 80-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллеристы 80-й мотострелковой бригады (арктической) из состава группировки войск “Днепр” успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника на каховском направлении в Херсонской области. Ежедневно артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая опорные пункты, пункты временной дислокации, расчеты БПЛА противника, живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра. В ходе воздушной разведки местности в глубине территории, занятой ВСУ, нашим расчетом беспилотной авиации “Орлан-10” был обнаружен расчет БПЛА “Лелека-100”, проводивший разведку переднего края обороны наших подразделений, а затем укрывшийся в заброшенном ангаре. Расчет 152-мм орудия “Гиацинт-Б” оперативно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, и первым выстрелом был уничтожен находящийся в укрытии транспорт, несколько минут на корректировку, вторым выстрелом было уничтожено здание, где укрывались операторы беспилотника ВСУ, откуда выйти живыми им не удалось», — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что огонь расчета корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», его же камера фиксировала поражение цели. Командир дивизиона с позывным Одесса отметил высокий профессионализм выполнения расчетом боевой задачи. «Личный состав отработал на оценку отлично, на максимальной дальности эффективно поразил противника с минимальным расходом боеприпасов», — сказал он.

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