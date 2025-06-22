Связисты Западной группировки начали применять станции связи «Спирит-030»

«Новые разработки в области связи ведутся с учетом опыта применения войск в современных конфликтах, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на новые реалии на поле боя, основные критерии к радиостанциям не изменились — они должны обеспечивать скрытую и непрерывную связь между подразделениями и штабами», — отметили в военном ведомстве.