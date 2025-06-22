Связисты Западной группировки начали применять станции связи «Спирит-030»

«Специалисты отдельного батальона связи 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” начали применять новые станции спутниковой связи “Спирит-030”. Радиостанции поступили на вооружение не так давно, однако бойцы уже успели оценить их характеристики и эргономику. От предыдущих версий носимых средств спутниковой связи новую разработку отечественной оборонной промышленности отличают размеры, простота в работе, мобильность и качество сигнала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сократившийся диаметр тарелки антенны позволяет устанавливать такие станции достаточно близко к линии боевого соприкосновения с минимальным риском обнаружения со стороны противника.
«Новые разработки в области связи ведутся с учетом опыта применения войск в современных конфликтах, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на новые реалии на поле боя, основные критерии к радиостанциям не изменились — они должны обеспечивать скрытую и непрерывную связь между подразделениями и штабами», — отметили в военном ведомстве.