Группировка войск «Восток» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ

«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Ялта подразделениями группировки войск “Восток” поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В ходе воздушной разведки были выявлены позиции операторов БПЛА противника, после чего по ним нанесены точные удары FPV-дронами. В результате уничтожены оборудование пунктов управления и личный состав, осуществлявший контроль за действиями дронов», — говорится в сообщении.
Там также отметили, что расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» группировки уничтожил разведывательные дроны ВСУ. «В зону поражения комплекса одновременно вошли несколько целей — беспилотники типа Fury, Leleka-100 и Valkyrja», — добавили в ведомстве.