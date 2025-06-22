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Группировка войск «Восток» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов Восточной группировки войск ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА противника в населенном пункте Ялта в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На южнодонецком направлении в районе населенного пункта Ялта подразделениями группировки войск “Восток” поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В ходе воздушной разведки были выявлены позиции операторов БПЛА противника, после чего по ним нанесены точные удары FPV-дронами. В результате уничтожены оборудование пунктов управления и личный состав, осуществлявший контроль за действиями дронов», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» группировки уничтожил разведывательные дроны ВСУ. «В зону поражения комплекса одновременно вошли несколько целей — беспилотники типа Fury, Leleka-100 и Valkyrja», — добавили в ведомстве.

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