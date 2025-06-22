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Экипаж вертолета Ка-52м ликвидировал личный состав ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м в зоне ответственности группировки войск «Север» ликвидировал личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне действия специальной военной операции (СВО). Об этом 22 июня сообщило Минобороны России.

Источник: Reuters

Как отметили в ведомстве, удар наносился при помощи авиационных ракет по обнаруженному пункту временной дислокации украинских боевиков. После атаки экипаж Вооруженных сил РФ выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку для вылета.

Минобороны РФ 21 июня сообщило, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и живую силу ВСУ.

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