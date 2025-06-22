Экипаж вертолета Ка-52м ликвидировал личный состав ВСУ в зоне спецоперации

Как отметили в ведомстве, удар наносился при помощи авиационных ракет по обнаруженному пункту временной дислокации украинских боевиков. После атаки экипаж Вооруженных сил РФ выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку для вылета.
Минобороны РФ 21 июня сообщило, что расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и живую силу ВСУ.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше