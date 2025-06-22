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Пять военнослужащих из Новосибирской области вернулись из украинского плена

Обмен военнопленными состоялся в рамках Стамбульских соглашений между Россией и Украиной.

Источник: Reuters

21 июня стало известно о возвращении пятерых военнослужащих из Новосибирской области, которые находились в плену на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в НСО Елена Зерняева.

Обмен военнопленными состоялся в рамках Стамбульских соглашений между Россией и Украиной. Благодаря слаженной работе Министерства обороны России, аппарата федерального омбудсмена Татьяны Москальковой и других организаций, наши земляки смогли вернуться домой.

«Мы рады за наших ребят и их семьи, разделяем с ними радость возвращения», — подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области добавила, что её аппарат продолжает активно работать над поиском и возвращением оставшихся в плену новосибирцев, а также оказывает поддержку их близким. Все обращения находятся под её личным контролем.

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