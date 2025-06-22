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Ночью над Крымом сбили один украинский беспилотник

В ночь на 22 июня силы противовоздушной обороны России уничтожили один беспилотник ВСУ над территорией Крыма. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, дрон был ликвидирован с 22:30 21 июня до 02:55 22 июня. В течение указанного периода российские военные нейтрализовали 11 вражеских БПЛА над регионами страны.

Отметим, что ночью движение машин по Крымскому мосту не ограничивали. На 8 утра в воскресенье пробок вблизи пунктов досмотра не зафиксировали, передает Telegram-канал данных о ситуации на автоподходах к мосту.

Ранее стало известно, что в ночь на шестое июня ПВО ликвидировала три управляемые ракеты Украины над Чёрным морем.

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