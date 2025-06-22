РИА: Украинские FPV-дроны оснащают польскими взрывателями

Украинские FPV-дроны помимо элементов собственного производства оснащаются польскими взрывателями. Эту информацию рассказал РИА Новости командир расчета ударных беспилотников 18 армии с позывным Биги.
«При обнаружении трофейного дрона, который подавил наш РЭБ, было выявлено то, что взрыватель был польского происхождения», — заявил собеседник агентства.
По его словам, явно заметно, что эти компоненты делались на предприятии, соответственно, их выпускают массово.
Оператор дронов сообщил, что кроме польских взрывателей на беспилотниках армии Незалежной находились элементы украинского производства и детали, изготовленные в англоязычных государствах.
По его словам, раньше чаще встречались изделия с английскими надписями, но сейчас преобладают взрыватели польского и украинского происхождения, которые внутри называют «Джониками». Оператор отметил, что такие взрыватели встречаются очень часто.
Ранее Минобороны РФ информировало, что в ночь на 22 июня российскими системами ПВО были ликвидированы 11 дронов ВСУ. По данным ведомства, все эти летательные аппараты были сбиты над территорией Республики Крым, а также над Смоленской и Брянской областями.