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Над российскими регионами сбили три украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями.

Источник: РИА "Новости"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство обороны России.

«В период с 8:45 (мск) до 11:00 (мск) уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа: два беспилотника — над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО в ночь на 22 июня сбили 11 украинских беспилотников.

Незадолго до этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотника и подавили один дрон над регионом.

21 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что из-за удара реактивных БПЛА в регионе были повреждены три дома. По его словам, в Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных. Их госпитализировали.

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