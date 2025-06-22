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Российские войска освободили Перебудову и Петровское

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские войска освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населенного пункта Перебудова Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.