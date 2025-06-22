В Ростовской области объявили беспилотную опасность 22 июня

Информация об этом поступила от Главного управления МЧС России.
Населению региона настоятельно рекомендуется укрыться от открытых пространств и перейти в закрытые помещения, избегая приближения к оконным проемам.
Вечером 22 июня в Ростовской области было объявлено о возникновении опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.
Информация об этом поступила от Главного управления МЧС России.
Населению региона настоятельно рекомендуется укрыться от открытых пространств и перейти в закрытые помещения, избегая приближения к оконным проемам.