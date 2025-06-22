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В Ростовской области объявили беспилотную опасность 22 июня

Вечером 22 июня в Ростовской области было объявлено о возникновении опасности, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом поступила от Главного управления МЧС России.

Населению региона настоятельно рекомендуется укрыться от открытых пространств и перейти в закрытые помещения, избегая приближения к оконным проемам.