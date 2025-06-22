В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«В Миллеровском районе силами и средствами противовоздушной обороны в период с 18.00 до 18.30 мск отражена атака БПЛА. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано», — написал он.
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