Марочко: бойцы РФ форсировали реку у села Перебудова в ДНР

Марочко отметил, что рельеф местности у Перебудовы не позволяет противнику серьезно закрепиться на данном участке после продвижения армии РФ. Однако водная преграда и открытые участки местности у села, по его словам, также «очень опасны» и для российских бойцов, поскольку «здесь постоянно работают FPV-дроны, которые наносят огневое поражение по нашим войскам». «Но в любом случае продвижение здесь будет, и оно идет уже на протяжении очень длительного времени, что и позволяет мне говорить о том, что данный участок местности наше командование выбрало для продвижения вглубь обороны противника. И, естественно, данный населенный пункт очень важен для того, чтобы освободить южные и западные окраины ДНР», — подчеркнул военный эксперт.