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Марочко: бойцы РФ форсировали реку у села Перебудова в ДНР

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, форсировав реку у освобожденного 22 июня села Перебудова Донецкой Народной Республики, закрепляются юго-западнее села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«В Перебудове есть природное препятствие — водная преграда, но, насколько мне известно, мы уже форсировали реку и как раз закрепляемся юго-западнее данного населенного пункта. Так что данный участок местности сейчас может очень быстро перейти под наш контроль», — сказал он.

Марочко отметил, что рельеф местности у Перебудовы не позволяет противнику серьезно закрепиться на данном участке после продвижения армии РФ. Однако водная преграда и открытые участки местности у села, по его словам, также «очень опасны» и для российских бойцов, поскольку «здесь постоянно работают FPV-дроны, которые наносят огневое поражение по нашим войскам». «Но в любом случае продвижение здесь будет, и оно идет уже на протяжении очень длительного времени, что и позволяет мне говорить о том, что данный участок местности наше командование выбрало для продвижения вглубь обороны противника. И, естественно, данный населенный пункт очень важен для того, чтобы освободить южные и западные окраины ДНР», — подчеркнул военный эксперт.

Бойцы РФ освободили Перебудова 22 июня, сообщили ранее в Минобороны РФ.