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ВС РФ ударом «Искандера» поразили военный объект ВСУ в Херсонской области

Российская армия с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанесла удар по военному объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По предоставленной информации, российским военным удалось обнаружить учебно-тренировочный полигон ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава.

— В результате ракетного удара уничтожено более 10 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран», — говорится в ведомственном Telegram-канале.

В начале июня представители украинской армии заявили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины. Удар пришелся на зону ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках Украины подчеркнули, что при выявлении халатности виновные будут привлечены к ответственности.