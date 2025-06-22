ВС РФ ударом «Искандера» поразили военный объект ВСУ в Херсонской области

По предоставленной информации, российским военным удалось обнаружить учебно-тренировочный полигон ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава.
— В результате ракетного удара уничтожено более 10 автомобилей. Потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также был уничтожен прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран», — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В начале июня представители украинской армии заявили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Вооруженных сил Украины. Удар пришелся на зону ответственности командования «Восток» ВСУ. В Сухопутных войсках Украины подчеркнули, что при выявлении халатности виновные будут привлечены к ответственности.