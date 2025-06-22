Сырский: ВСУ создали специальную группу для обороны Сум

«В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — написал Сырский в Telegram.
Ранее председатель комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал Сумы исторически русским городом и заявил, что местные жители ждут прихода России.
Президент России Владимир Путин накануне заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что у России нет задачи забрать Сумы, но он не исключает такого варианта.