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Сырский: ВСУ создали специальную группу для обороны Сум

Для обороны Сум создана отдельная группа в составе ВСУ, сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

Источник: Reuters

«В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — написал Сырский в Telegram.

Ранее председатель комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал Сумы исторически русским городом и заявил, что местные жители ждут прихода России.

Президент России Владимир Путин накануне заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что у России нет задачи забрать Сумы, но он не исключает такого варианта.