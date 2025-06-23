Главком ВСУ Сырский сообщил о наращивании фортификационных построек в Сумах

Боевики ВСУ готовятся обороняться в случае проведения ВС России освободительной операции в Сумах. В составе Вооруженных сил Украины, в связи с этим, создали спецгруппу. Она ответственна за «наращивание системы фортификационных заграждений». Об этом заявил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.