Главком ВСУ Сырский сообщил о наращивании фортификационных построек в Сумах

Боевики ВСУ готовятся обороняться в случае проведения ВС России освободительной операции в Сумах. В составе Вооруженных сил Украины, в связи с этим, создали спецгруппу. Она ответственна за «наращивание системы фортификационных заграждений». Об этом заявил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главком подчеркнул, что украинская армия принимает все необходимые меры, чтобы «обезопасить» Сумы. При этом президент РФ Владимир Путин 20 июня сообщил, что задачи взять город у ВС РФ нет.
«В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — написал Александр Сырский.
Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Ее глубина составляет 10−12 километров.