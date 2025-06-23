Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком ВСУ Сырский сообщил о наращивании фортификационных построек в Сумах

Сырский заявил об усиленной подготовке ВСУ к обороне Сум.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ готовятся обороняться в случае проведения ВС России освободительной операции в Сумах. В составе Вооруженных сил Украины, в связи с этим, создали спецгруппу. Она ответственна за «наращивание системы фортификационных заграждений». Об этом заявил в Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком подчеркнул, что украинская армия принимает все необходимые меры, чтобы «обезопасить» Сумы. При этом президент РФ Владимир Путин 20 июня сообщил, что задачи взять город у ВС РФ нет.

«В составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — написал Александр Сырский.

Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал о создании зоны безопасности в Сумской области. Ее глубина составляет 10−12 километров.