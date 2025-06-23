Посольство РФ назвало число подготовленных в Великобритании солдат ВСУ

Более 55 тысяч военных ВСУ прошли обучение в Великобритании с 2022 года. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на посольство России в Лондоне. Речь идет о программе Interflex, которая предполагает форсированную подготовку боевиков в течение пяти недель с последующей отправкой их в зону боевых действий.
«Программа “Интерфлекс” — одно из наиболее нашумевших и красноречивых проявлений комплексного британского военного содействия киевскому режиму с целью организации долговременного вооруженного противостояния с нашей страной “до последнего украинца”, — сказано в публикации.
Сообщается, что действие программы продлено до конца 2025 года. Кроме британских инструкторов, в ней принимали участие инструкторы из 13 стран, в том числе Дании, Финляндии, Швеции, Канады, Австралии и других.
Также сообщается о возможном возобновлении британских курсов для ВСУ на территории Западной Украины.
Ранее западные инструкторы ВСУ признали, что им приходится сокращать срок подготовки солдат из-за их нехватки.
Тем временем многие украинские солдаты хотят попасть на обучение за границу, чтобы таким образом выехать за пределы Украины и сбежать. Подробности здесь на KP.RU.