Посольство РФ назвало число подготовленных в Великобритании солдат ВСУ

Более 55 тысяч военных ВСУ прошли обучение в Великобритании с 2022 года. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на посольство России в Лондоне. Речь идет о программе Interflex, которая предполагает форсированную подготовку боевиков в течение пяти недель с последующей отправкой их в зону боевых действий.