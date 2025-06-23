Между тем, местный министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о якобы плане бывшего комика Владимира Зеленского по «разрушительному» давлению на Россию. Киев планирует выполнить намеченные задачи в течение месяца. По словам министра, распоряжения уже даны.