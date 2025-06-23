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В Киеве прогремел ряд взрывов

Воздушная тревога объявлена в Киеве и двух областях Украины.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Они прогремели на фоне объявленной воздушной опасности. Об этом оповестил телеканал «Общественное».

Воздушную тревогу в Киеве объявили примерно в 23:50 22 июня. Угроза ракетной опасности в украинской столице сохраняется.

Кроме того, воздушная тревога действует на территории двух областей. Сирены звучат в Винницком и Житомирском регионах Украины, гласят данные официального ресурса по оповещению населения страны.

Между тем, местный министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о якобы плане бывшего комика Владимира Зеленского по «разрушительному» давлению на Россию. Киев планирует выполнить намеченные задачи в течение месяца. По словам министра, распоряжения уже даны.