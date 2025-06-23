ЦАХАЛ сообщила об ударах истребителей по военным складам в Иране

Ударам подверглись склады хранения ракет и места их запуска. Кроме того, были атакованы спутниковые и военные радиолокационные станции (РЛС), которые, как утверждают в ЦАХАЛ, иранские войска применяли для разведки обстановки в Керманшахе и Хамедане на западе Ирана.