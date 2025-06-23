ЦАХАЛ сообщила об ударах истребителей по военным складам в Иране

Около 20 израильских истребителей нанесли удары по военным объектам в Иране, используя более 30 боеприпасов, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад около 20 истребителей ВВС Израиля нанесли удары, основанные на разведывательных данных, с использованием более 30 боеприпасов по военным целям в Иране», — сказано в сообщении.
Ударам подверглись склады хранения ракет и места их запуска. Кроме того, были атакованы спутниковые и военные радиолокационные станции (РЛС), которые, как утверждают в ЦАХАЛ, иранские войска применяли для разведки обстановки в Керманшахе и Хамедане на западе Ирана.
Напомним, в ночь с 21 на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американская боевая авиация поразила три иранских ядерных объекта. По его словам, речь шла о комплексах в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые якобы были полностью уничтожены.
22 июня появилась информация, что в Бушере, где находится единственная действующая АЭС в Иране, произошла серия взрывов.