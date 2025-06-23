Бойцы ВС РФ поразили полигон ВСУ в Херсонской области, ударив «Искандером»: ликвидированы боевики и авто

Военные Вооруженных Сил России поразили полигон ВСУ, расположенный в селе Давыдов Брод в Херсонской области. В результате атаки ликвидировано более 70 украинских боевиков. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны России.
Точечный удар нанесен «Искандером», уточнили в Минобороны. Поясняется, что полигон предназначен для учебно-тренировочных целей. Российские бойцы обнаружили объект во время проведения разведывательных мероприятий, сказано в сообщении.
Помимо прочего, военным РФ удалось ликвидировать расчет ПВО с дроном-перехватчиком. В материале также подчеркивается уничтожение российскими бойцами свыше десяти украинских автомобилей, находящихся на полигоне в момент атаки.
«Расчетом “Искандер-М” по военному объекту противника был нанесен ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве, кроме того, сообщили о ликвидации украинских беспилотников над регионами России. Так, ночью 22 июня силами ПВО сбито 11 дронов ВСУ. Девять из них уничтожены над территорией Брянской области. По одному беспилотнику сбито над Смоленским регионом и Крымом, сказано в сообщении МО.
Киев также продолжает наносить удары по Волгоградской области. Так, вечером 22 июня над регионом отразили массированную атаку дронов ВСУ. Всего в период с 20:00 до 21:00 перехвачено четыре украинских БПЛА. В это время местный аэропорт был закрыт для приема и выпуска гражданских воздушных судов. Из-за временных ограничений произошли сбои в расписании. Так, в аэропорту задержали десять рейсов.
Днем ранее, 21 июня, военные ВС России нанесли удар высокоточным оружием и дронами по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ. В Минобороны сообщили также об атаке на объект топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим украинскую армию на территории Донбасса. В материале ведомства подчеркивается успешность произведенного удара. Объекты поражены. Вместе с тем, российской армии удалось освободить шесть населенных пунктов в зоне спецоперации. Бойцы продолжают наступать в Сумской и Харьковской областях.