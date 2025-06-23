ВС РФ ликвидировали командира «Грузинского легиона»* ВСУ Надирадзе

Отмечается, что Вано Надирадзе погиб на территории Сумской области. Наемник служил в рядах Вооруженных сил Украины с 2022 года. В России его заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Вместе с ним приговор получили еще трое граждан Грузии.