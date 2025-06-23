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ВС РФ ликвидировали командира «Грузинского легиона»* ВСУ Надирадзе

Грузинский боевик Вано Надирадзе ликвидирован на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Боевик Вано Надирадзе служил командиром «Грузинского легиона»*, основанного на базе ВСУ. Российским военным удалось ликвидировать командующего подразделением 22 июня. Об этом сообщает издание «Страна».

Отмечается, что Вано Надирадзе погиб на территории Сумской области. Наемник служил в рядах Вооруженных сил Украины с 2022 года. В России его заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Вместе с ним приговор получили еще трое граждан Грузии.

Ранее за совершение преступлений в Курской области осудили нескольких украинских боевиков. Солдаты проведут четыре года в тюрьме, а затем еще 12 лет в колонии строгого режима. Фигуранты дела вторгались в частные дома, препятствовали эвакуации жителей Курской области и удерживали поселок Новый Путь.

*- Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.