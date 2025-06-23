СБУ объявила в розыск генерал-лейтенанта Апти Алаудинова

Служба безопасности Украины (СБУ) распространила информацию о том, что российский военачальник Апти Алаудинов объявлен в розыск, при этом украинский суд постановил, что в отношении Алаудинова разрешено «задержание с целью привода».
Также сообщается, что Алаудинова на Украине обвиняют в якобы «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов — командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что он внесен в базу украинского сайта «Миротворец».
Напомним, СБУ продолжает числить в розыске главу переговорной группы РФ Владимира Мединского, несмотря на начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. При этом ни один участник украинской делегации не объявлен в розыск в России.
Ранее на Украине было объявлено о розыске российского исполнителя Григория Лепса. Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел. Одной из причин такого решения стало обещание артиста платить по миллиону рублей каждому военнослужащему, который уничтожит танк ВСУ зарубежного производства.