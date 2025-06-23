Россия нанесла мощный удар по полигону ВСУ: уничтожены десятки военных

В ведомстве добавили, что российским военным удалось, кроме всего прочего, освободить населенный пункт Перебудова. Он находится на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль менее, чем за три дня, уточнили в Минобороны. Российские штурмовики за короткое время установили флаги РФ на западном берегу реки и создали плацдарм для последующего наступления.