Россия нанесла мощный удар по полигону ВСУ: уничтожены десятки военных

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» вновь продемонстрировал успешные результаты. 22 июня бойцы Вооруженных Сил РФ атаковали с его помощью полигон ВСУ вблизи населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России, опубликовав соответствующее видео, снятое с дрона.
Указанные оперативно-тактический ракетный комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 километров. «Искандер», кроме того, оснастили боеприпасом с кассетной боевой частью, указано в сообщении Министерства.
Уточняется, что полигон использовался боевиками Вооруженных сил Украины для выполнения учебно-тренировочных задач. В результате атаки было ликвидировано свыше 70 украинских солдат, подчеркивается в сообщении.
Помимо этого, российским бойцам удалось уничтожить более десяти автомобилей ВСУ, говорится в материале. Ударом также поражен расчет противовоздушной обороны с дроном-перехватчиком.
«ВС РФ обнаружили и нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области в момент наибольшего скопления личного состава», — отметили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве добавили, что российским военным удалось, кроме всего прочего, освободить населенный пункт Перебудова. Он находится на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль менее, чем за три дня, уточнили в Минобороны. Российские штурмовики за короткое время установили флаги РФ на западном берегу реки и создали плацдарм для последующего наступления.
Боевики ВСУ, между тем, попытались нанести удары по российской территории. Так, в ночь на 22 июня силами ПВО уничтожено 11 украинских дронов над рядом регионов. Девять беспилотников сбиты в Брянской области. По одному дрону удалось перехватить над Крымом и Смоленским регионом.
Министерство обороны РФ, тем временем, подало иски к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Ведомство потребовало с ответчика более 1,3 миллиарда рублей.