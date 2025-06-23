В Киеве в третий раз прогремели взрывы в ночь на 23 июня

Несколько взрывов прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует телеканал «Общественное». Сообщается, что в ночь на понедельник 23 июня звуки взрывов слышны в украинской столице уже в третий раз.
Сирены воздушной тревоги включились в Киеве в 03.44, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Почему живущие в Киеве украинцы проклинают собственное ПВО, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем на Украине один из боевиков ВСУ заказал себе через интернет скутер и, когда решил его опробовать, неожиданно взорвался. Оказалось, что транспортное средство было начинено взрывчаткой — именно таким образом сами украинские военные совершали не один теракт на территории России.