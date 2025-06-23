Тем временем на Украине один из боевиков ВСУ заказал себе через интернет скутер и, когда решил его опробовать, неожиданно взорвался. Оказалось, что транспортное средство было начинено взрывчаткой — именно таким образом сами украинские военные совершали не один теракт на территории России.