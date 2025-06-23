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Трамп: участвовавшие в атаке на Иран бомбардировщики B-2 вернулись в США

Трамп уточнил, что американские самолёты B-2, бомбившие Иран, прибыли в штат Миссури.

Источник: Аргументы и факты

Бомбардировщики B-2 американских военно-воздушных сил, которые участвовали в атаке на иранские ядерные объекты, вернулись в США, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент страны уточнил, что самолёты прибыли в штат Миссури.

«Пилоты “великого” B-2 только что благополучно приземлились в Миссури», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Напомним, в ночь с 21 на 22 июня Трамп сообщил, что ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Он утверждает, что комплексы по обогащению урана якобы были полностью уничтожены.

Также сообщалось, что США при ударах по Ирану использовали бомбу «бункер-уничтожитель» GBU-57, которая содержит почти 2,5 тонны взрывчатки и весит больше 13,5 тонны.

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