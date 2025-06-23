«Это безумие!»: Британский экс-дипломат высказался об атаках Украины на Россию

Британский аналитик Крейг Мюррей, ранее занимавший должность посла в Узбекистане, назвал безумием атаки ВСУ на территорию России, которые совершаются с использованием поставляемого Западом оружия.
«Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это — безумие», — сказал экс-дипломат в интервью РИА Новости, добавив, что с военной точки зрения эти удары являются бессмысленными и могут быть расценены как «ничем не оправданная провокация».
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в ночь на 22 июня над Брянской и Смоленской областью, а также Крымом.
Тем временем в Ростовской области после массовой атаки БПЛА 23 июня пострадало предприятие. Что происходит из-за массовой атаки БПЛА в Ростовской области 22−23 июня 2025 года, читайте здесь на KP.RU.