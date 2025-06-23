Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это безумие!»: Британский экс-дипломат высказался об атаках Украины на Россию

Экс-посол Великобритании Мюррей назвал безумием атаки Киева на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Британский аналитик Крейг Мюррей, ранее занимавший должность посла в Узбекистане, назвал безумием атаки ВСУ на территорию России, которые совершаются с использованием поставляемого Западом оружия.

«Для примера можно привести атаки Украины с использованием поставленных Западом ракет по стратегическим бомбардировщикам и системам ПВО России. Это — безумие», — сказал экс-дипломат в интервью РИА Новости, добавив, что с военной точки зрения эти удары являются бессмысленными и могут быть расценены как «ничем не оправданная провокация».

Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников в ночь на 22 июня над Брянской и Смоленской областью, а также Крымом.

Тем временем в Ростовской области после массовой атаки БПЛА 23 июня пострадало предприятие. Что происходит из-за массовой атаки БПЛА в Ростовской области 22−23 июня 2025 года, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше